Nuovo capitolo pronto ad aprirsi per Luka Modric. No, niente aperture particolari da parte del Real Madrid nei confronti dell'Inter, anzi: come riporta Cadena SER, le Merengues vogliono denunciare il club nerazzurro alla FIFA per aver parlato direttamente col giocatore e non aver trattato col club.



RAPPORTI INCRINATI - Rapporti ottimi quelli tra Inter e Real che sembrano essersi complicati improvvisamente: alla Casa Blanca non è andata già la pressione messa dal club interista al giocatore. Modric, Inter, Real: un triangolo del quale se ne parlerà ancora.