Non solo Juventus e Barcellona sulle tracce di MatthijsSecondo Don Balón, negli ultimi giorni anche il Real Madrid ha accelerato per il difensore olandese dell’Ajax. Zinedine Zidane ha fatto partire il casting per il sostituto di Raphaël Varane (destinato a lasciare il Bernabéu a fine stagione) e il classe ’99 è fra i nomi sulla lista dei Blancos. Per questo Florentino Pérez avrebbe in mente un rilancio importante per superare la concorrenza: 80 milioni di euro più bonus per de Ligt.