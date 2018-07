Il quotidiano spagnolo Marca si è concentrato sull'approdo di Cristiano Ronaldo in Italia elencando ben sette sfide che il portoghese cercherà di superare con la maglia della Juventus:

1 - Dimostrare che ha ancora molto da offrire nonostante i 33 anni.

2 - Vincere la sua sesta Champions League ed eguagliare Gento

3 - Vincere la Champions League con tre club diversi come Eto'o e Seedorf.

4 - Vincere il campionato italiano, arrivando dunque a trionfare in tre campionati diversi .

5 - Superare il record di 35 gol in campionato di Ferenc Hirzer nella storia della Juventus.

6 - Capocannoniere e Scarpa d'Oro con tre club diversi.

7 - Vincere il sesto Pallone d'Oro.