Si sta lavorando senza sosta tra Madrid e Torino per Cristiano Ronaldo. Il motivo è da ricercare soprattutto nei problemi che CR7 ha avuto con il Fisco in Spagna. Una controversia ancora aperta: come si legge sul Mundo Deportivo, trasferendosi in Italia il campione portoghese del Real Madrid godrà di un trattamento fiscale migliore, ma dovrà in ogni caso chiudere il contenzioso pagando i 18,8 milioni di euro pattuiti con l’Agenzia delle Entrate spagnola. Se non lo facesse, quest’ultima potrebbe sequestrargli lo stipendio della Juve.