Da Madrid, tramite Marca, arriva un nuovo dettaglio temporale che può interessare la vicenda Cristiano Ronaldo. Il presidente Florentino Perez avrebbe convocato la Junta Directiva (il massimo organo dirigenziale del club formato, oltre che dal presidente, da 3 vicepresidenti, un segretario e 12 consiglieri) per la giornata di martedì. Un'occasione per tirare le fila della stagione e per discutere dei dettagli della questione Ronaldo, spiega il quotidiano.