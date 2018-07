Gonzalo Higuain è la chiave per Cristiano Ronaldo alla Juve. Secondo il Mundo Deportivo, i 60 milioni di euro in arrivo dal Chelsea per il Pipita sono la svolta per la firma dell’attaccante portoghese. CR7 andrebbe a percepire a Torino un ingaggio oltre quattro volte maggiore rispetto a quello di Higuain, il cui trasferimento a Londra è legato a doppio filo all'arrivo sulla panchina dei Blues del suo ex maestro Maurizio Sarri. Si scalda il viavai nel reparto offensivo della Juve: Higuain vicino ai saluti, mentre Ronaldo - suo vecchio compagno al Real Madrid - è pronto a vestire bianconero.