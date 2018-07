Secondo il Mundo Deportivo, non c'è ancora l'accordo tra Valencia e PSG per il possibile ritorno dell'attaccante portoghese Goncalo Guedes al Mestalla. Manca però ancora l'accordo tra i due club, mentre quello col giocatore c'è già, per perfezionare il trasferimento della punta lusitana. Martedì Peter Lim, proprietario del club, si è recato a Parigi per provare a chiudere, ancora senza successo.