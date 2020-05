L'ex portiere della Lazio Fernando Muslera prolunga ancora il suo contratto con il Galatasaray, in scadenza 2021: giocherà in Turchia fino al 2024. Non solo: Muslera, come riporta Fanatik, ha accettato anche di tagliarsi lo stipendio.



MERCATO ESTERO - L'estremo difensore, arrivato in Turchia dalla Lazio nel 2011, percepirà 2,5 milioni, contro i 3 milioni 575mila del prececente accordo. Negli anni successivi, Muslera arriverà a prendere 2 milioni di euro. Con il Galatasaray Muslera ha vinto 5 titoli.