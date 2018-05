Un futuro tutto da scrivere, probabilmente lontano da Manchester e dall'Inghilterra, dove non era destino evidente che le qualità di Paul Pogba fossero apprezzate fino in fondo. "Scaricato" da sir Alex Ferguson nell'estate 2012, che lo lasciò andare alla Juventus, per poi riacquistarlo 4 anni dopo a 105 milioni di euro (più altri 5 di bonus), ma mai entrato nel cuore di José Mourinho, che in questa stagione lo ha spesso e volenieri relegato in panchina prefendogli il giovane McTominay. Una scintilla mai scoccato tra due personalità forti, quella esuberante del centrocampista di Lagny-sur-Marne e quella debordante dello Special One. Pogba è stato piuttosto chiaro sul tema: "Sono contrattualmente legato allo United (fino a giugno 2021, con opzione per un'altra stagione), ma nella vita non si può mai essere sicuri di nulla. Con Mourinho ho avuto problemi, mi ha messo in panchina e io ho sempre dato il massimo quando ho giocato".



VOGLIA DI JUVE - D'accordo, dopo frasi così forte viene spontaneo domandarsi: "Quando se ne va Pogba?". Ma soprattutto: "Dove va Pogba?". Perchè il problema è proprio questo: chi può permettersi economicamente un investimento monstre, considerando i 13 milioni di euro netti a stagione guadagnati dal francese (più 7 dai diritti di immagine) e di versare nelle casse dei Red Devils una cifra che non può essere inferiore ai 70-80 milioni per non far registrare una clamorosa minusvalenza? Pogba vorrebbe sposare un nuovo progetto che lo rimetta al centro della scena, vuole sentirsi apprezzato e coccolato. E chi più della Juventus ha esaltato le doti tecniche e caratteriali del ragazzo di origini guineane, che lo scorso marzo ha compiuto 25 anni? Paul tornerebbe di corsa a Torino, ma è perfettamente consapevole che ad oggi non sussistono le condizioni per portare a termine un'operazione a questi costi e con così tante incognite.



STAFFETTA CON VERRATTI? - In passato, Pogba ha smentito seccamente l'ipotesi di potersi trasferire al Paris Saint Germain, l'unico club che, al netto delle limitazioni sul mercato in cui rischia di incorrere dopo essere finito a giudizio dalla Uefa, avrebbe il potenziale per regalarsi un calciatore di questa caratura. Il presidente Al-Khelaifi spinge per una francesizzazione sempre più marcata della sua rosa, come ha dimostrato solamente un anno fa l'acquisto dal Monaco di Kylian Mbappé, il miglior talento d'Oltralpe sbocciato negli ultimi anni. Mino Raiola, agente del calciatore, vanta diversi assistiti a Parigi, da un paio di ragazzi del settore giovanile, fino al portiere Areola e a quel Marco Verratti che, come appreso da calciomercato.com, ha tanta nostalgia dell'Italia e gradirebbe un trasferimento alla Juventus. Che siano questi argomenti sufficienti per una staffetta, con Pogba in riva alla Senna al posto del calciatore abruzzese? Tutte domande, ipotesi, ma quella più stringente è: "Dove va Pogba?".