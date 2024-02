Dall'Ajax di De Ligt alla Vis Pesaro: si scrive Karlsson, si legge Gudjohnsen

Alessandro Di Gioia

Ottar Magnus Karlsson, il Gudjohnsen della Serie C. La doppietta rifilata al Pescara nel poker della sua Vis Pesaro allo stadio Benelli, in un match sempre sentito dai tifosi vissini, è solo l'ultima gioia regalata da questo ragazzone islandese di 190 centimetri nella stagione dei biancorossi, che militano nel Girone B: la bellezza di 10 reti realizzate su 31, un terzo del totale di squadra, che hanno portato la Vis a mettersi al riparo dalle acque torbide dei playout e a sognare i playoff, al momento distanti solo tre punti dopo quattro risultati utili nelle ultime cinque gare.



L'AJAX CON DE LIGT E L'IDOLO GUDJOHNSEN - Eppure la sua storia italiana sembrava terminata: il bomber islandese, che ha come idolo il connazionale ex Chelsea, ha lasciato presto il freddo della patria, notato e prelevato dagli scout del club europeo più attento ai giovani che arrivano dal Nord, l'Ajax di Amsterdam. Rapace d'aria con una buona tecnica, il 27enne, che fino a poche partite fa si caratterizzava per la maschera protettiva che ne copriva il volto dopo un brutto infortunio, non aveva mai segnato così tanto dal suo approdo nel Belpaese, nella stagione 20-21 al Venezia, con 7 presenze e un gol in B.



DAGLI USA A PESARO - Nella Laguna non si afferma, dopo aver a lungo peregrinato nei paesi scandinavi, tra Norvegia e Svezia: poche tracce anche a Siena e Francavilla Fontana, prima dell'esplosione sotto la guida di Banchieri, dopo le caterve di gol e la palma di miglior giocatore arrivati solo nella seconda divisione statunitense con l'Oakland. con 19 reti in 32 presenze. Insolito, per un ragazzo che nelle giovanili dell'Ajax giocava con Matthijs De Ligt: a inizio stagione, complici i problemi fisici, era una seconda linea, una scommessa in prestito dal Venezia, visto che il titolare era il gigante nigeriano Sylla, ceduto poi al Perugia. Scelta rivelatasi azzeccata: a Pesaro Karlsson è esploso per non fermarsi più.



