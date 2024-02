Serie C, UFFICIALE: un ex Juventus sulla panchina del Trento

Cambio in panchina per il Trento in Serie C. Dopo il pareggio per 1-1 sul campo del Padova secondo in classifica, Joan Moll Moll (promosso a gennaio in prima squadra al posto dell'esonerato Bruno Tedino) torna alla guida della squadra Primavera e arriva Francesco Baldini, che ha firmato un contratto fino al prossimo 30 giugno. Entrano a far parte dello staff tecnico anche il suo vice Luciano Mularoni, il preparatore dei portieri Davide Micillo, il collaboratore tecnico Dos Santos Machado Claiton, i preparatori atletici Diego Gemignani e Romeo Nero.



Reduce dall'esperienza sulla panchina del Perugia, Baldini aveva allenato anche Sestri Levante, Lucchese, Imolese, Trapani, Catania e Vicenza oltre alle giovanili di Bologna, Roma e Juventus. Da calciatore aveva vestito le maglie di Juventus, Lucchese, Napoli, Perugia, Genoa e Reggina.

Il Trento è quindicesimo in classifica nel girone A della Serie C con 28 punti in 25 giornate di campionato, a +1 sulla zona playout.