Nel corso di un'intervista concessa a RMC Sport, Adrien Tameze, centrocampista del Verona, ha parlato della stagione in maglia scaligera: "L'inizio stagione è stato complicato perché avevo una finestra di mercato non facile da gestire. Ho ricevuto chiamate da grandi squadre, ma non è successo nulla e ho avuto un contraccolpo. Ora ho superato il momento negativo e sono pronto a continuare a dare il mio contributo all'Hellas''.