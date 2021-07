. La Juve lo aspetta per quella giornata, lo ha detto Pavel Nedved. E la sensazione comune è che se CR7 dovesse ripresentarsi alla Continassa, allora difficilmente potrebbero esserci margini per nuovi colpi di scena.. In questo caso non si parla di conto alla rovescia, ma di momento chiave per passare dalle buone intenzioni ai fatti. Per la Joya visite mediche, primo bagno di folla, assaggio delle strutture della Continassa che conosce bene.Messaggi filtrati dalla Continassa e che l'argentino ha ricevuto attraverso il proprio entourage o guardando quanto raccontato dai media di tutto il mondo dopo il ritorno di Max Allegri.perché qualcosa da dirsi c'è ed è importante, ma poi potrebbe aver bisogno di un segno concreto per andare oltre i buoni propositi.perché la volontà di essere riconosciuto come punto di riferimento deve essere rispecchiata da un ingaggio pari a quello del più pagato (Ronaldo a parte), oggi Matthijs de Ligt con i suoi 12 milioni bonus inclusi anche se agevolati dal Decreto Crescita. Dai propositi ai fatti dunque, il tempo per fare questo passaggio è arrivato: così la Juve potrà blindare Dybala, così Dybala potrà legarsi alla Juve. Magari a vita.