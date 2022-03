Non bisogna mai avere troppa fretta nel calcio,. Tutto vero, ma la stagione di Koni De Winter, almeno fino a questo punto, è davvero di quelle da ricordare.. E non solo perché sul curriculum sono già riportatecon una maglia prestigiosa come quella della Juventus, ma anche per l’atteggiamento che questo ragazzo ha dimostrato di avere nel fare la spola tra la prima squadra e l’Under 23,Sono tanti i ragazzi che, una volta assaporato il calore dei riflettori, si montano la testa., che con grande professionalitàche più di una volta lo ha elogiato in conferenza stampaNiente male per uno che ha giocato contro il Chelsea campione d’Europa nel palcoscenico più importante del calcio europeo.Se poi un grande giocatore lo diventerà davvero solo il tempo potrà dirlo, ma i segnali ci sono tutti.Perché quando un ragazzo ha il dna del giocatore. Già, perché Koni è stato costretto a saltare le ultime sette partite di Serie C a causa di un brutto trauma alla spalla. E’ tornato a disposizione solo questo weekend,. Per lui, ovviamente, solo panchina. Zauli però, che ha tutto l’interesse a rimettere in pista il ragazzo, ha deciso di inserirlo per gli ultimi cinque minuti di partita. Il punteggio era fisso sullo 0-0, ma alla Juve servivano i tre punti per non perdere terreno in vista dei playoff.Chi ha segnato?. E certo, non è e non può essere un gol in Serie C a determinare il potenziale di un giocatore, questo mai. Masono qualità che in pochi hanno. E De Winter ha dimostrato di averle,