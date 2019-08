Il nuovoriparte da qui. Dal 4-0 alche fa ancora sorridere i Red Devils. Giá, perché ieri all’Old Trafford è stata grande festa: prima Rashford su rigore, poi Martial, ancora Rashford e il classe ‘97 Daniel James, appena preso dallo Swansea che ha segnato al debutto in Premier League.- Debutto stagionale niente male per Ole Gunnar, i 15 gol di Lukaku sono solo un vecchio ricordo., Rashford è un attaccante che può andare anche in profondità o allargarsi per favorire gli inserimenti dei centrocampisti. Altre novità:, nuovi acquisti subito titolari in una difesa per 3/4 inglese. L’unico straniero è lo svedese. C’è un retroscena di qualche anno fa sul difensore preso dal Leicester per la cifra record di circa 90 milioni di euro: sei anni fa, infatti, Maguirequando all’epoca giocava nello Sheffield United e richiesto espressamente da David Moyes, successore di Sir Alex. Ma non se ne fece niente.- Quello di quest’anno è un Manchester “fatto in casa”, che al fischio d’inizio aveva cinque titolari cresciuti nelle giovanili:, il ragazzino lanciato da Van Gaal che segnava a ogni esordio. Presente e futuro del calcio inglese,nel 4-2-3-1 di Solskjaer: “Per me questo è lo step successivo” aveva detto l’attaccante prima della gara col Chelsea. Risultato? Doppietta e rigore conquistato.- Altro giocatore fondamentale - ma lo sarebbe un po’ dappertutto - è Paul Pogba.. Ha 26 anni ma gioca con l’esperienza di chi ne ha almeno dieci di più; corre, recupera, riparte e sforna assist. Due per la precisione: prima una pennellata per Rashford - stop a seguire e piattone destro dell’attaccante per il 2-0 - poi un coast to coast alla fine del quale attira tre avversari su di lui e serve Daniel James tutto solo al limite dell’area.- Solskjaer se la ride in panchina. Sa che ha una rosa giovane ma già pronta:. Il più grande era de Gea (28), il portiere. Per non parlare del momento nel quale è entratoe con la cessione di Lukaku potrebbe avere più spazio in prima squadra. Questo Manchester piace e convince. 4-0 al Chelsea alla prima in Premier League. E se il buongiorno si vede dal mattino...