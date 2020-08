Il calcio è già pronto a ripartire, con la nuova stagione che dista solo poche settimane. L'attenzione mediatica, ovviamente, è focalizzata sulla Serie A e sul mercato, con Messi che sta facendo discutere mezza Europa. In mezzo a questo marasma di sogni, ambizioni e soldi,. Che pure restano una parte fondamentale degli introiti per la Lega Pro, non abituata alle entrate televisive dei principali campionati. Ecco che, quindi, l'incognita legata alla chiusura degli stadi, non ancora certa, ma estremamente probabile, non fa dormire sonni tranquilli ai club di C, cCome detto, gli introiti diretti da stadio sono una parte fondamentale dei ricavi dei club di Serie C,. Non solo però,. Questo perché, ovviamente, la pubblicità viene acquistata nella maggior parte dei casi da, che hanno interesse. Le preoccupazioni e le paure dei club in questo momento, quindi, sono tante e tangibili, con. Anche se è chiaro che senza l'aiuto effettivo e concreto delle istituzioni governative sarà molto difficile raggiungere l'obiettivo.Anche il presidente Ghirelli, sempre in prima linea in questa guerra di logoramento, ha confermato queste preoccupazioni in un'intervista a Tuttosport: ''​. Nel corso di questi mesi abbiamo cercato di lavorare con un quadro articolato e organico di interventi per mitigare l’impatto economico del Coronavirus:. Ma senza pubblico. Noi siamo stati l’unica Lega che presentò al governo l’impatto della pandemia sulla stagione prossima 20/21 dove abbiamo preannunciato che si sarebbe presentato un problema strutturale,. Se dovesse restare per un lungo periodo la chiusura degli stadi allora la situazione diventerebbe ancora più critica. A differenza di ciò che prevedevano i catastrofisti tutte le società si sono iscritte presentando tutta la documentazione in ordine grazie anche agli interventi che abbiamo messo in campo''.