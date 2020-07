Aveva giurato che sarebbe rimasto e che avrebbe lottato nonostante la cessione già ufficiale alla Juve, nonostante l'addio imminente al Barça. Ma così non è andata, non per colpa sua: sì, perché dal momento dell'annuncio Quique Setien lo ha spesso e volentieri escluso, lasciandolo in panchina per la maggior parte del tempo. Al contrario di quanto fatto da Maurizio Sarri con Miralem Pjanic, che ha avuto comunque molto spazio.