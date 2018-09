Se c'è un giovane che fa impazzire, quello è. Guardatelo e ve ne innamorerete. Sembra il classico giocatore da Barça:. Comunque sì, ve ne innamorerete. Quel ragazzino terribile per le difese avversarie è l'oro dellae un volo diretto dalle Baleari fino a Peretola, dove ad attenderlo c'era la Fiorentina,. E quello che sembrava uno dei primi innesti del restyling della Primavera viola, si è tramutato nei giorni nel classico giovane che fa sognare.- Quanti giocatori sono sembrati fenomeni durante le preparazioni e sotto i raggi di un cocente Sole. Tanti, troppi: meteore dal volto invecchiato., ha subito deliziato tra allenamenti e amichevoli. Tanto da entrare in ballottaggio per un posto fisso nella rosa della prima squadra.- I compagni lo hanno individuato e nominato: ". Anche se...". Anche se? "". Beh, non ditelo a Pioli, che nella conferenza stampa di martedì ha bacchettato chi lo definiva "spagnolino" a causa della fisionomia: ". Fossi un responsabile del settore giovanile, starei più attento al suo rapporto con la palla, non ai centimetri". Gioco, partita, incontro.- Dopo lacon la Primavera - delizioso scavetto all'ultimo minuto contro il Chievo - esempre affrontando i veneti è arrivata ancheper il raduno che si svolgerà dal 24 al 26 settembre a Madrid, agli ordini di Santi Denia.. Per lui e, il fiore all'occhiello della gioventù viola.