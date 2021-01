Andrea Pirlo deve sciogliere gli ultimi nodi di formazione in vista della partita di domani delle 12.30 contro il Bologna. Al centro della difesa, vicino a Bonucci, dovrebbe giocare. Il turco era tornato in campo dopo l'infortunio muscolare che l'ha tenuto fermo negli ultimi due mesi del 2020 ma si è rifermato prima della gara col Napoli in Supercoppa. Ora sta di nuovo bene, oggi si è allenato insieme al resto del gruppo come ha confermato anche l'allenatore in conferenza.