Roma e Fiorentina interessate al terzino del Manchester United ed ex-Milan, Diogo Dalot? Sì, ma anche l'Atletico Madrid è fra i club interessati al suo status contrattuale. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, tuttavia, i Red Devils non vogliono perderlo e sono al lavoro per provare a blindarlo con il rinnovo del suo attuale accordo in scadenza 30 giugno 2023.