La Roma dopo Svilar è alla ricerca di rinforzi. Soprattutto sulle fasce. Nelle ultime ore per quella destra è uscito il nome di Dest, terzino del Barcellona. Mentre si allontana Dalot, il calciatore portoghese potrebbe rinnovare il suo contratto con il Manchester United, che è in scadenza nel 2023. La volontà dell'allenatore dei Red Devils, Rangnick, è quella di trattenere tutti gli under 25 in rosa per poter costruire una squadra forte e giovane il prossimo anno.