Che stagione sarà per YannLo spiega a Tuttosport il suo agente, Oscar, che l'anno scorso lo ha portato in nerazzurro dal Caen: ". Nella prima parte del campionato ha fatto poco, poi ha segnato un gol importante al Bologna e ha dato una mano nei momenti topici. Anche nel finale dell’ultima giornata a Roma con la Lazio è stato determinante. E’ stata un’ottima esperienza.E’ giusto che venga impiegato ancora part-time per una stagione. Poi potrebbe pensare di diventare un titolare dell’Inter. Magari giocando qualche spezzone in più. Nello scorso campionato ha totalizzato 16 presenze. Nel prossimo potrebbe aumentare il numero delle apparizioni in modo da avere più tempo di gioco".