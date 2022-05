Il 2021 è stato un anno sull'ottovolante per Mikkel Damsgaard. Il talentino della Sampdoria è passato da un Europeo da protagonista inatteso, al tremendo infortunio che ne ha condizionato la stagione, rischiando di mettere a repentaglio la sua carriera. Oggi il peggio è passato, l'artrite reumatoide è un ricordo e il danese può tornare a sorridere.



"Ho lottato con un’artrite reumatoide che mi ha costretto a un intervento chirurgico e ho dovuto prendere molte medicine per farla andare via" ha detto a sn.dk. "Le mie articolazioni si sono gonfiate, specialmente il ginocchio destro. Mi faceva male e non sentivo di poterlo muovere. Mi sento davvero bene oggi, sono al top e sono fresco e pronto per giocare di nuovo a calcio".



Damsgaard non ha ancora completato le cure: "Sto ancora prendendo medicine. Alcuni medici dicono che potrei doverla prendere per il resto della mia vita. In questo momento mi sento davvero bene e devo continuare a prendere la medicina per un po’ e poi dobbiamo vedere come andrà a finire. Ascolterò solo i medici". Il giocatore ha ringraziato il suo club: "Ho ricevuto un ottimo supporto dal club. Lo ha dimostrato, tra le altre cose, permettendomi di tornare a casa in Danimarca durante il mio periodo di riabilitazione".