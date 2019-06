Lo storico allenatore dell'Olimpia Milano Dan Peterson, ospite negli studi di "Calciomercato - L'originale", ha svelato un retroscena, quando oltre trent'anni fa Galliani e Berlusconi provarono a portarlo sulla panchina del Milan: "Non mi hanno offerto la panchina del Milan. A gennaio dell’87 mi hanno fatto un sondaggio per vedere di parlare del diventare allenatore rossonero. Io non volevo distrarre la mia squadra, ho chiesto di parlarne a fine anno a bocce ferme. Nel frattempo, hanno preso Sacchi, quindi è andata bene. Ero lusingato. Penso che sarei stato in grado, avrei cercato con umiltà di circondarmi di persone che di calcio ne sapevano tanto, io avrei pensato a disciplina e mentalità. Quando vedo Galliani gli dico ancora che hanno sbagliato tutto".