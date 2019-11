Meno di 5 mesi in Brasile e Dani Alves sembra averne già abbastanza della sua avventura al San Paolo. In un'intervista a ​UOL Esporte il brasiliano ha parlato del momento no del club e ha attaccato senza mezzi termini la dirigenza: "Una squadra come il San Paolo non può stare tanto tempo senza vincere nulla: abbiamo bisogno di stabilità altrimenti tutto si complica. Ho parlato con i compagni e anche loro si sono lamentati del cambio di 4 allenatori in un anno". Dure le parole del terzino ex Barcellona, Juve e Psg che rincara la dose: "Non tutti qui remano nella stessa direzione e una parte di dirigenza è troppo pessimista. A volte siamo di fronte a situazioni che sfiorano il ridicolo e non è ammissibile". Potrebbe essere già finito l'avventura di Alves in patria?