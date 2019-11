Tornare a casa dopo molto tempo non è mai facile: Dani Alves è tornato in Brasile dopo le esperienze fatte in giro per l'Europa. Per l'ex terzino del Siviglia, Barcellona e Juventus però non è stato un inizio semplice, ma soprattutto la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la sconfitta nel derby contro il Palmeiras: Dani Alves non è riuscito a dare una mano alla sua squadra battuta nettamente dai cugini. A fine gare il numero 10 si è sfogato ai microfoni di SporTV: 'Sono qui da soli 3 mesi e sono già inutile. Sono il più grande giocatore della storia per trofei vinti, eppure c’è un dibattito sulla mia utilità o meno. Ho giocato per 8 anni nel Barça e ho vinto 23 titoli.'