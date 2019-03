Il terzino del Paris Saint Germain, Dani Alves ha parlato ai microfoni di AFP in vista della gara di Champions League contro il Manchester United: “Non penso che io e Buffon abbiamo portato qui la cultura della vittoria, perché in fondo tutti quelli che giocano hanno voglia di vincere. Per quanto ci riguarda, sappiamo come vincere ma anche come perdere. Quando sei un calciatore esperto, non ti agiti quando giochi in un ambiente ostile, davanti alla pressione della gente. Non hai quella pressione che può percepire un giovane. Questa è la nostra forza, è il nostro equilibrio”.