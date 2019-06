Le Paris Saint-Germain remercie Daniel Alves pour ses deux saisons au clubhttps://t.co/QuiAG9dUn8 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 23 giugno 2019

lascia il, con un comunicato sul sito ufficiale del club il presidentesaluta il terzino brasiliano: "Siamo felici di aver avuto un giocatore del talento e dell'esperienza di Dani Alves qui al PSG per due stagioni. Due anni fa, dopo le sue esperienze in Spagna e Italia, Dani ha scelto il Paris Saint-Germain quando voleva una nuova sfida, siamo felici che questo grande giocatore lasci Parigi avendo vinto diversi trofei con i nostri colori. Gli auguro il meglio per le sfide che affronterà".