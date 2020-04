Dani Alves, terzino destro ex Juventus, Barcellona, PSG e Siviglia, è tornato in patria per vestire la maglia del San Paolo. Eppure il brasiliano, che è tra i giocatori più vincenti della storia del calcio, ha ancora un desiderio da provare a realizzare. Queste le sue parole nel corso di una diretta su Instagram: “Boca Juniors? Chiudere lì non sarebbe male. Sapete l'affetto che ho per il Boca e non sono solo chiacchiere, non lo dico per illudere la gente o perché si parla di una grande squadra. Questo club mi ha sempre suscitato sensazioni particolari, quando guardi il calcio ci sono delle situazioni in cui ti identifichi”.