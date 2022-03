Dani Olmo allontana il Barcellona. Il talento spagnolo dell'RB Lipsia ha concesso un'intervista a Sport Bild: "Non ho fretta! Sono molto felice qui e ho un contratto fino al 2024. Non vedo alcun motivo per lasciare quest'estate e cambiare club. Mi sono appena reso conto di quanto velocemente può andare. Ho passato sei mesi difficili e sono felice di poter giocare di nuovo. Mi concentro sulle partite e nient'altro. Champions? Mi piacerebbe giocarci, questo è certo, e qui la pensano tutti allo stesso modo. Abbiamo questo obiettivo e sono sicuro che lo raggiungeremo quest'anno".