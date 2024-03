Non solo Endrick, al primo gol nel suo prossimo stadio, autore di un gol da cineteca: tunnel a tagliar fuori il primo avversario, sterzata sul mancino superando il secondo e con lo stesso piede scarica in porta il pallone del 2-0 per la Spagna: fantasia al potere. Non è nuovo a questo tipo di giocate, il mago classe 1998,I tifosi azzurri se lo ricorderanno sicuramente nella semifinale dell’ultimo europeo, match in cui fece “impazzire” la retroguardia azzurra, fortunatamente senza conseguenze sul risultato finale.

Il classe 1998 cresce nelle giovanili dell’Espanyol prima di approdare nella cantera del Barcellona. In piena adolescenza passa alla Dinamo Zagabria, con cui mostra di essere di un altro livello:Inutile dire che le sue prestazioni abbiano fatto impennare il prezzo del giocatore, che oggi vale almeno il doppio. Il Lipsia pregusta una delle sue plusvalenze da record e per ora se lo coccola.Nei mesi scorsi si era parlato anche di un possibile ritorno in Spagna, del resto i colpi li ha tutti. Non è certo un caso che sia sceso in campo con la numero 10, quella del giocatore con più colpi, qualità; un'investitura importante che lo spagnolo ha ripagato subito con un golazo. Dal suo esordio con le Furie Rosse (15 novembre 2019) è stata una continua ascesa fino ad oggi: arrivato alla trentatreesima presenza con otto gol all’attivo.

. I ragazzi del ct Luciano Spalletti si trovano nel gruppo B, con Spagna, Croazia e Albania: la partita di ieri degli spagnoli ha messo in mostra un reparto offensivo di primo livello e una qualità della manovra incredibile, di contro presenta però un reparto difensivo non impeccabile come hanno sottolineato le disattenzioni durante i novanta minuti, non potendo più contare sui totem difensivi degli anni precedenti. Appuntamento il 20 giugno alle ore 21, ci sarà da divertirsi.