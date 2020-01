Ore caldissime per il futuro di Dani Olmo, sempre più lontano dalla Dinamo Zagabria e arrivato a un vero e proprio bivio: Italia o Germania, in uno di questo due Paesi proseguirà la carriera del fantasista spagnolo.



Tra le opzioni sono rimaste solo due: Serie A o Bundesliga. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, il Milan, che già con Maldini la scorsa estate aveva provato l'affondo, continua a portare avanti i contatti tramite il lavoro di Boban e a sperare nel colpo, ma deve guardarsi dalla pericolosa concorrenza dell'RB Lipsia che ha proposto un progetto tecnico importante al giocatore e un'offerta economica convincente alla Dinamo Zagabria. I tedeschi contano di chiudere nei prossimi giorni, ma i rossoneri non mollano: Milan o Lipsia, Dani Olmo è di fronte a un bivio cruciale per la propria carriera.