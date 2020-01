Sono ore di studio per il Milan. La dirigenza rossonera è al lavoro sopratutto sul fronte delle uscite per cercare quel tesoretto necessario a coprire uno o più colpi in entrata. Zvonimir Boban e Frederic Mascara sono dell'idea di concedere al giovane talento Matteo Gabbia la possibilità di andare a giocare con maggiore continuità in un altro club. Prima, però, servirebbe un nuovo innesto per un reparto difensivo già orfano di Leo Duarte. Ci sono state diverse indiscrezioni su Jerome Boateng, un profilo di grande spesso internazionale. Nel focus video raccontiamo com'è andata davvero tra il Milan e il difensore di proprietà del Bayern Monaco.