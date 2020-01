Il Milan e Dani Olmo, un affare che si complica. Sì, perché come appreso da calciomercato.com, l'RB Lipsia è pronto a chiudere con la Dinamo Zagabria: a mezzogiorno ci sarà un incontro tra le parti, compresi gli agenti del calciatore, per provare a trovare la quadra del cerchio. Se dovesse arrivare la fumata bianca, Dani Olmo in serata può già volare in Germania per iniziare la sua nuova avventura in terra tedesca. E il Milan?



MILAN BLOCCATO - I rossoneri, ora, non possono muoversi, non possono "contrattaccare", in quanto non sono arrivate cessioni significative che possano finanziare un colpo in entrata: con Piatek, Paquetà e Suso ancora in rossonero, infatti, Boban e Maldini non hanno la possibilità di poter fare un investimento da 30 milioni, com'è quello per Dani Olmo. Che è attratto dalla società rossonera, voglioso di lasciare la Dinamo Zagabria per un club pronto a puntare su di lui dandogli fiducia anche in vista del prossimo Europeo, ma che è vicino al Lipsia. A Zagabria per chiudere.