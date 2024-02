Daniel Maldini, primo gol con il Monza: di chi è il suo cartellino e la formula del contratto

Daniel Maldini ha sbloccato la gara dell'Arechi tra Salernitana e Monza, valida per la ventiseiesima giornata di Serie A. Si tratta della prima marcatura del ragazzo con la maglia del club brianzolo, fondamentale in una sfida molto tesa e in cui i padroni di casa erano spalle al muro visto l'ultimo posto in classifica.



I DETTAGLI - Il figlio di Paolo ha segnato dopo una combinazione con Gagliardini e ha battuto con un piattone il messicano Ochoa, fino a quel momento parso insuperabile. Il trequartista classe 2001 è arrivato al Monza nella sessione invernale, dopo aver lasciato l'Empoli. In Brianza, come in Toscana, Maldini è in prestito secco dal club proprietario del suo cartellino, il Milan. Con la squadra di Palladino ha firmato un contratto fino a giugno dopo un'esperienza poco proficua all'Empoli, con appena 7 presenze in campionato e zero gol segnati.