Maxi Lopez torna in Italia ed è pronto a firmare per la Sambenedettese. Il futuro dell'ex-attaccante di Catania, Milan e Torino fra le altre sarà nuovamente in Italia e con lui è pronta a muoversi anche ​Daniela Christiansson, la sua compagna.



La modella svedese per ora si sta semplicemente godendo l'estate e lo sta facendo senza alcun freno, come spesso ci ha abituato. L'ultima foto, in particolare, è da brividi, in perizoma e in topless dentro a un idromassaggio leggendo un libro.



Ecco lo scatto e gli altre dell'estate hot di Daniela nella nostra gallery, aspettando di rivederla in Italia.