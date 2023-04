Il difensore e capitano della Juventus, Danilo, ha parlato dopo la sconfitta della Juventus contro il Sassuolo anche dei 15 punti di penalizzazione in classifica con la sentenza che arriverà fra due giorni.



GIUSTO RIDARCELI - “Sicuramente il pensiero è sempre che ci possano restituire quei punti, sono quelli che abbiamo fatto in campo con tanto sacrificio e sofferenza, come una squadra e una famiglia. Se succedesse sarebbe una cosa giusta, secondo me”.