Danilo: "Impossibile lasciare la Juventus, Thiago Motta ha idee moderne"

Danilo giura fedeltà alla Juventus. Il capitano bianconero ha parlato della Vecchia Signora e del suo futuro ai media brasiliani direttamente dal ritiro del Brasile, dove sta preparando insieme ai compagni la Coppa America.

LE PAROLE - "Posso dire che lasciare la Juventus è impossibile. Sono concentrato completamente sul progetto della Vecchia Signora, guidato dal nuovo tecnico Thiago Motta, appena approdato in bianconero”.

“Stiamo parlando di un allenatore che ha un'idea di calcio molto moderna".Con Thiago Motta in panchina, Danilo può giocare sia da terzino destro bloccato, proprio come con il Brasile, o nei due centrali di difesa ed in caso di estrema necessità anche sulla corsia sinistra. Un jolly tuttofare".Danilo ha un contratto con la Juventus fino al 30 giugno 2025, che prevede anche un’opzione per il rinnovo fino al 2026. La clausola scatterà se il brasiliano giocherà almeno il 50% delle partite della prossima stagione.