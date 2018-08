Gli ultimi giorni di trattative saranno decisivi per la caccia di vari club a un rinforzo per la difesa. Il Bologna è vicino a Danilo dell’Udinese (in trattativa con l'Olympiacos per Nikolau), che era stato trattato da Chievo e Frosinone. L’ipotesi è quella di acquisto (1 milione circa) o di scambio con De Maio: per il centrale difensivo è pronto un contratto biennale. Lo stop degli emiliani per Tonelli lancia nella corsa al napoletano la Sampdoria e il Cagliari, che parallelamente sta sbloccando la trattativa per Kannemann. Il Chievo ha praticamente definito il colpo Barba dal Gijon.