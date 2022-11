Scatta l'allarme Simon Kjaer in casa Danimarca. Il difensore del Milan non è sceso in campo nella sconfitta con la Francia, secondo impegno degli scandinavi nei Mondiali in Qatar, e non lo ha fatto per un problema di natura fisica, che lo mette a rischio anche per l'ultimo e decisivo incontro con l'Australia.



IN DUBBIO - A confermarlo è il ct dei danesi Kasper Hjulmand al termine dell'incontro: "Sapevamo che non poteva giocare e non sappiamo se potrà giocare mercoledì contro l'Australia. Avvertiva ancora fastidio, ne abbiamo avuto conferme durante l'ultimo test effettuato ieri". Situazione da monitorare nei prossimi giorni.