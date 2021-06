Martin Braithwaite, attaccante di Barcellona e Danimarca, commenta così, a Sport, la terribile esperienza vissuta nella sfida contro la Finlandia, col malore di Eriksen: "Mi sento ancora colpito dalla situazione, ma la cosa più importante è che Christian stia meglio ed è per questo che sto meglio anche io. La sua salute è la cosa più importante. È stata un’esperienza orribile. Avevo alcune immagini di quello che è successo sabato che volevo togliermi dalla testa. Il nostro aiuto in campo? È difficile dire come sia iniziato tutto, è stato come se le cose fossero accadute naturalmente. Abbiamo capito che dovevamo prenderci cura di Christian e abbiamo cercato di fare il meglio che potevamo. Sono orgoglioso della reazione del gruppo. La ripresa della partita? Non era il momento migliore per giocare una partita".