Altra partita da 7 in pagella, altro exploit di un Europeo che lo sta consacrando fra i talenti più brillanti della manifestazione. E con lui e le sue giocate lapassa il turno e si qualifica ai quarti di finale di un torneo iniziato non al meglio, complice il caso Eriksenche ha condizionato l'esordio contro la Finlandia.quella partita non l'ha giocata, macontro il Belgio ha iniziato a farsi notare e, dopo il gol segnato alla Russia nel match qualificazione,nel 4-0 degli ottavi contro il Galles.molto simile come movimenti a quelle che il trequartista turco ha spesso mostrato quest'anno nel Milan di Pioli. La partenza, nello scacchiere tattico di Kasper Hjulmand, è da esterno alto a sinistra, ma con ampia libertà di movimento al punto da trovarlo spesso sia in area, ad occupare gli spazi lasciati liberi dasia su tutto l'arco della trequarti da rifinitoreCon affondi verticali costanti, fotografati anche sul primo gol di Dolberg, in cui è lui ad attirare su di sé il raddoppio spezzandolo con protezione della palla, finta e passaggio filtrante verso la punta.Vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi () che ai gradimenti di, già datati, si è aggiunto nelle ultime settimane anche il. Il club rossonero non sta facendo passi ufficiali con la Sampdoria, ma sta continuando ad osservarlo perchéE se il duo mercato dovesse riuscire a piazzare Leao potrebbe anche avere il margine per attivare una trattativa con il presidenteDamsgaard per ora pensa solo all'Europeo, e con la sua Danimarca continua a sognare.