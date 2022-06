Il centrocampista di Sampdoria e Danimarca Mikkel Damsgaard ha parlato in un'intervista a Ekstrabladet:



"Abbiamo parlato in squadra che vorremmo giocare contro le squadre migliori e batterle. La Francia è una delle migliori, quindi è stato davvero bello vincere su di loro. Crediamo davvero di poter arrivare fino in fondo alla Coppa del Mondo, e penso anche che la gente possa sentire che ci abbiamo creduto molto per gli Europei. Avevamo solo bisogno di battere squadre davvero forti come l'Inghilterra in semifinale. Sento chiaramente che c'è più rispetto per come giochiamo. Siamo un'ottima squadra di calcio e non credo che ci sia una squadra al mondo che pensa che di voler davvero incontrare la Danimarca perché pensano di poterci travolgere. Non è divertente incontrarci, ed è così che dovrebbe continuare".