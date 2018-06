Ultima giornata del girone C e alle 16 ci si gioca la testa del gruppo: Danimarca e Francia si affrontano alla Luzhniki Arena di Mosca per il primo posto, ora occupato dai Bleus a 6 punti (4 per gli scandinavi).



STATISTICHE E PRECEDENTI - Terzo confronto al Mondiale tra le due squadre, anche nelle precedenti occasioni sempre all'ultima giornata del girone: un successo per parte, 2-1 Francia nel '98 e 2-0 Danimarca nel 2002. I francesi sono a caccia del terzo successo nella fase a gironi, cosa accaduta solo una volta nella loro storia: nel 1998, quando poi la squadra allenata da Jacquet si laureò campione del Mondo. Attenzione al 'biscotto': la Danimarca ha tre lunghezze di vantaggio sull'Australia, in caso di pareggio con la Francia i Socceroos sarebbero aritmeticamente tagliati fuori.



Fischio d'inizio alle 16, su Calciomercato.com la diretta di Danimarca-Francia.