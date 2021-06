Update regarding Christian Eriksen. pic.twitter.com/YuKD9hS9LV — DBU - En Del Af Noget Større (@DBUfodbold) June 13, 2021

dopo la notte passata in ospedale in seguito al malore accusato ieri in campo: ". La squadra e lo staff della nazionale hanno ricevuto assistenza psicologica e continuerà ad esserci dopo l'incidente di ieri. Vogliamo ringraziare tutti per i messaggi commoventi a Christian Eriksen da parte di tifosi, giocatori, le Famiglie Reali di Danimarca e Inghilterra, le associazioni internazionali, i club etc...".