Danso contro la Roma: "Non ho mai avuto irregolarità, sconcertato per quanto successo con le visite mediche"

26 minuti fa

1

Da nuovo giocatore della Roma a vecchio giocatore del Lens: sono state ore concitate per Kevin Danso. Dopo l'arrivo di ieri nella Capitale, l'austriaco non ha superato le visite mediche con i giallorossi e l'affare, di circa 25 milioni di euro, è saltato. Su Instagram. il giocatore ha commentato così.



LA STORIA IG - "Sono deluso e sconvolto per gli eventi degli ultimi giorni e per il mancato trasferimento all'AS Roma. Sono molto sorpreso dal presunto motivo del fallimento del trasferimento. Sia i medici della Federcalcio austriaca (ÒFB) che il dipartimento medico dell'RC Lens mi hanno monitorato attentamente e mi hanno visitato regolarmente negli ultimi anni. Più di recente, sono stato valutato a fondo all'inizio del pre-campionato a Lens e non sono mai state riscontrate irregolarità. Pertanto, le interpretazioni del controllo medici a Roma sono sconcertanti e completamente incomprensibili per me e il mio team. Ora discuterò la mia situazione con i responsabili del Lens e dell'ÒFB"