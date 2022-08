Show della Roma nell'amichevole con lo Shakhtar Donetsk, ma a dare spettacolo all'Olimpico non sono stati solo i giallorossi: tutti pazzi per Daria Bondar.



La modella e presentatrice ucraina, giornalista per la tv ufficiale dello Shakhtar, ha illuminato il pre-partita e stregato i social. Popolarissima la foto dell'intervista con José Mourinho: "Ancora non ci credo di averlo incontrato e di averci parlato!



Nella GALLERY le foto di Daria Bondar .