Rinnovamento totale della rosa. La Juventus sta lavorando con quest'idea da mesi, in vista di un'estate che si annuncia torrida per il mercato bianconero. Se il pallino Emre Can a centrocampo rimane il nome principale su cui si sta trattando per arrivare alla firma, il prossimo colpo può arrivare sulle fasce: Matteo Darmian è un'opzione validissima, nel mirino della Juve da mesi come vi abbiamo raccontato e trattativa già in stato avanzato. L'ex terzino del Torino ha dato il suo via libera al ritorno in Italia da febbraio, firmerà volentieri per i bianconeri, aspetta soltanto il momento in cui fare le valigie e definire tutto.



QUESTIONE PREZZO - Adesso per Marotta e Paratici è fondamentale definire il prezzo giusto dell'operazione Darmian con il Manchester United. José Mourinho non lo sta utilizzando da mesi, spedendolo spesso e volentieri in tribuna; il suo valore si è abbassato, ma gli inglesi partivano da una valutazione di 20 milioni che ha dovuto necessariamente ridursi. L'idea della Juve è spendere decisamente meno, quasi la metà: sul tavolo poco più di 10 milioni di euro più bonus, ritenuti ancora troppo pochi dal Manchester United. L'accordo si può trovare per una valutazione complessiva da 15/16 milioni di euro, questa l'opzione proposta dal club britannico: una base da 13/14 milioni cui legare qualche bonus può essere la soluzione, al momento non ancora approvata. Classica fase di trattativa per abbassare il prezzo, la Juve fa il suo gioco con il sì di Darmian in pugno. Ma da Manchester sono prudenti, ci vorrà pazienza. Eppure Matteo è davvero vicino al ritorno in Italia. Con vista sulla Juve...