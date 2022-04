Inzaghi ha scelto Darmian perché più abile di Dumfries in fase difensiva, ma dopo 4' l'esterno italiano era in attacco per l'assist dell'1-0 nerazzurro. È quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Inzaghi ha scelto Darmian, più attrezzato difensivamente di Dumfries per spezzare la catena Theo-Leao. Ma al 4’ eccolo in attacco, Darmian. Sul suo cross morbido, Lautaro manda già in frantumi lo 0-0 con una splendida girata al volo. Imperdonabili i due metri di libertà concessi da Tomori”.