Matteo Darmian e il ritorno in Italia, un desiderio forte. L'Inter lo insegue da tempo e ci pensa per giugno, il terzino manda segnali chiari anche al Milan in un'intervista a La Gazzetta dello Sport, in vista della sfida tra Milan e Torino, le sue due ex squadre: "Il Milan è stato la mia scuola di vita. Entro bambino, me ne vado a 19 anni: mi ha insegnato tutto. Dispiacere? No ringrazierò sempre la società. Rimpianti non ce ne sono: ero molto giovane, volevo giocare, feci le mie scelte e il club le sue".



Ma adesso c'è Gattuso, Darmian elogia i rossoneri e il progetto: "Gattuso sta dimostrando di avere delle belle idee, Elliott invece sta facendo ottime cose. Stanno ricostruendo nella maniera giusta. Vogliono riportare il Milan dov’è giusto che sia. Ci riusciranno". Non mancano le belle parole per il Torino ("mi ha dato tanto, non scorderò mai la notte contro il Bilbao, sarà una partita tosta") e il desiderio Nazionale ("tornarci è un mio obiettivo"), ma il segnale è per il ritorno in Italia dal Manchester United: "Mi manca l'Italia? Eh… (sospira, ndr), devo dire di sì. So di essere in uno dei migliori club al mondo e ne sono orgoglioso, però ora l’Italia mi manca. Amo il mio Paese". Messaggio chiaro, l'Inter lo sa bene.